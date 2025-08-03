Filistinli iki çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 169'a çıktığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi. "Buradaki her rakam, gıda ve ilaç bulamamış, sessiz ve acı içinde ölmüş masum bir candır" diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 7 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.