İtalya, 9 Ağustos tarihinde Gazze’ye yardım ulaştıracak

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, 9 Ağustos'tan itibaren Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya başlayacaklarını açıkladı. Operasyonun öncü bir ekibin bölgeye gönderilmesiyle başlayacağını ifade eden Crosetto, bu ekibin bölgedeki hazırlık faaliyetleri ve yerel makamlarla irtibatı üstleneceğini anlattı. Bakan Crosetto, insani yardımların temini ve Ürdün'e ulaştırılması sürecinin tamamlanmasının ardından, Gazze'ye ilk havadan insani yardım malzemesi indirme operasyonunun sonunda gerçekleştirilebileceğini bildirdi.