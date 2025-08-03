Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den LGS iddialarına sert yanıt: Asılsız ve emekleri hiçe sayan iddialar

SÜREÇLE İLİŞKİLENDİRDİLER:

Sorumsuz bazı isimlerin "Terörsüz Türkiye" süreci ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır ilinde 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında olduğu gibi art niyetli çok sayıda sansasyonel paylaşımlar görüldü. Verilere göre Diyarbakır'da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10. Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi.

Bursa ilinde 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış, adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci yok.

OKULDA DA BAŞARILILAR

LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yaklaşık yüzde 9'u imam hatip ortaokulu öğrencisi. 719 öğrencinin 66 farklı ildeki 211 ilçe ve 544 okulda öğrenim gören öğrenciler olması, eğitim uygulamalarımızın doğruluğunun, kanuni görevimiz olan eğitimde fırsat eşitliğinin tüm öğrenciler açısından adil şekilde sağlandığının göstergesi.