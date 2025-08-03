Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den LGS iddialarına sert yanıt: Asılsız ve emekleri hiçe sayan iddialar

Milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının tüm aşamalarının çok katı, ciddi güvenlik önlemleriyle hazırlandığını anlatan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:
ÜST DÜZEY GÜVENLİK
(Sorular nasıl yazılıyor): Alan uzmanı öğretmenlerden oluşan komisyonlar, "Kırmızı Alan"da bir araya gelerek soruları hazırlar. Her soru akademik ve pedagojik açıdan incelenir. Soru yazım çalışmaları, internet bağlantısından, dış iletişimden tamamen izole edilmiş kırmızı alan adı verilen güvenlikli bölgede gerçekleşir.
Kırmızı alan, sadece yetkili personelin kontrollü erişimine açık olup giriş çıkışlar, yalnızca kartlı sistemlerle değil aynı zamanda parmak izi taraması gibi biyometrik yöntemlerle olur. Sorular, 35 gün boyunca kapalı devre sistemde seçilip aynı yerde basılır. 7/24 emniyet, jandarma gözetimi ile dışa aktarımı engelleyen fiziksel, dijital izolasyon uygulanır. Sorulara ulaşılması mümkün değil. Sınav evrakları GPS ile izlenen araçlar ve emniyet görevlileri eşliğinde sınav yapılacak yerlere ulaştırılır.
Sınav güvenlik kutuları açıldıktan sonra kapalı zarflardan çıkan öğrenci cevap kâğıtlarının kamera kayıtları altında, çift optik okuyucu ile kapalı devrede değerlendirilir. Optik okumadan geçen cevap kâğıtları dijital ortamda kapalı sistemde korunur. Ardından cevap kâğıtları kapalı zarflarda 2 yıl boyunca fiziki olarak saklanır.
ZORLUK DERECESİ DEĞİŞMEDİ
(Sınav zor muydu?): Analiz sonuçları, son 4 yıl içerisinde gerçekleştirilen Merkezî Sınavlardaki soruların zorluk derecelerinin birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Sınavın, zorluk açısından önceki yıllarla benzerlik gösterdiği, geçerlik ile güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu görülüyor.
SINAV İPTAL EDİLMEYECEK
Saat 9.30'da başlayıp 10.45'te tamamlanan ilk oturumun soru kitapçı Bakanlığımıza bağlı okulda gözetmen olarak görevli kadrolu öğretmen tarafından sınava katılmayan öğrencinin soru kitapçığının fotoğrafının çekilmesi ve sonradan oluşturulan belgelerinin 4 kişinin dâhil olduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldı.
29 kişinin tamamının öğretmen olduğu iddiası gerçek değil. Bu sayıya sınav bina sorumlusu, sınav binası yöneticileri, güvenlik görevlileri, salon görevlileri de dâhil. Haklarında soruşturma açılan kamu görevlileri ilgili Valilikçe açığa alındı. Sınavdaki öğrencilerin dış dünya ile irtibat kuramaz. Sınav güvenliğini riske atan durum yok. LGS'nin iptali söz konusu değil.
SÜREÇLE İLİŞKİLENDİRDİLER:
Sorumsuz bazı isimlerin "Terörsüz Türkiye" süreci ile de bu durumu ilişkilendirerek Diyarbakır ilinde 300 öğrencinin tam puan aldığı iddiasında olduğu gibi art niyetli çok sayıda sansasyonel paylaşımlar görüldü. Verilere göre Diyarbakır'da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10. Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddia edildi.
Bursa ilinde 17 farklı okuldan toplamda 20 öğrenci tüm soruları doğru cevaplamış, adı geçen imam hatip ortaokulunda tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci yok.
OKULDA DA BAŞARILILAR
LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan 719 öğrencinin yaklaşık yüzde 9'u imam hatip ortaokulu öğrencisi. 719 öğrencinin 66 farklı ildeki 211 ilçe ve 544 okulda öğrenim gören öğrenciler olması, eğitim uygulamalarımızın doğruluğunun, kanuni görevimiz olan eğitimde fırsat eşitliğinin tüm öğrenciler açısından adil şekilde sağlandığının göstergesi.
Tüm soruları doğru cevaplayan öğrencilerin okuldaki yazılı not ortalamaları 99,7. LGS'de üst başarı dilimlerinde yer alan öğrencilerin aynı zamanda okul başarı puanları ve yazılı not ortalamaları da yüksek. Tüm açıklamalara rağmen gençlerin geleceği üzerinden manipülasyon çabası içine girenler dikkatle takip ediliyor, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.