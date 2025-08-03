Milli sporcu eşine kabusu yaşattı: Ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Gönen ilçesi Güneykent beldesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan Dilan D., 2 yıl önce M.D. ile evlendi. Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı. Tartışma sırasında eşi M.D.'nin kendisini darbettiğini ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikayetçi oldu. Aynı gün M.D. hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi.
Yaşadıklarıyla ilgili DHA muhabirine konuşan Dilan D., evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü, çocuğunun da kendisi gibi anne ve babasız büyümemesi için bu duruma katlandığını söyledi.