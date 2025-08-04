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Daltonlar çetesinin sözde lideri Caner Koçer'e kanlı infaz

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan Caner Koçer, İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

HABER MERKEZİ

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TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.

Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İSPANYOL BASININDA GÜNDEM OLDU
Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."

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