Depremzede Zehra bilek gücüyle hayata tutundu

KAHRAMANMARAŞ'TA 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkımlar oluştu. Depremin etkilediği illerden biri olan Hatay'da yaşayan Olgar ailesi, yeni bir hayat kurmak amacıyla Manavgat'a yerleşti. Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu'nda eğitime başlayan Zehra Olgar, beden eğitimi öğretmeni Ahmet Ürün'ün spor branşlarına katılım için okulda yaptığı duyurunun ardından okulun bilek güreşi takımına katıldı.

Daha önce okul arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşi sayesinde gücünün farkında olduğunu belirten Zehra Olgar, ilk antrenmanlarını takım arkadaşının yaşadığı sitenin spor salonunda sınırlı imkanlarla yaptıklarını anlattı. Çalışmalarının ardından önce Antalya, ardından bölge birinciliğini elde eden Zehra Olgar, Gümüşhane'de Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Birinciliği'nde artı 65 kilo ağır sıklet kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

'HIRS YAPIYORUM'

DEPREM sonrası içe kapandığını söyleyen Zehra Olgar, spor sayesinde hem kendini hem çevresini dönüştürdüğünü aktardı. Manavgat'a yerleştikten sonra 1 yıl boyunca hiç arkadaşı olmadığını söyleyen Zehra Olgar, "Kardeşime kötü şeyleri yansıtmamaya çalışıyordum. Onu mutlu edebildikçe ben de mutlu oluyordum. Bu başarım anneme iyi geldi. Daha fazlasını yapabileceğime inandım. Ailemi daha çok gururlandıracağım. Müsabakaya çıktığımda hırs yapıyorum. Kazanacağımdan emindim" diye konuştu. Baba Süleyman Olgar, sporun çocuk gelişiminde önemli olduğunu vurgulayarak, "Her çocuk sadece eğitimle gitmemeli. Farklı alanlara yönelmeli. Zehra ile gurur duyuyoruz. İnşallah Avrupa birinciliğini de göreceğiz" diye konuştu.