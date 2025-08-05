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Mersin'de vahşet! 13 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu!

Mersin'de 13 yaşındaki çocuk babasıyla tartıştıktan sonra evde bulunan silahı alarak babasını başından vurdu. Baba ağır yaralanırken çocuk tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

Mersin’de vahşet! 13 yaşındaki çocuk babasını başından vurdu!

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evde 13 yaşındaki M.B.Ö ile babası A.Ö arasında (38) henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yatak odasındaki silahı alan çocuk, babasına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan baba, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan M.B.Ö, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

M.B.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darbettiğini iddia ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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