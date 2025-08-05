Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 takvimi

2025-2026 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? soruları Ağustos ayı ile birlikte araştırılıyor. Peki yeni dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları yapılacak. Öte yandan çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.