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Haberler Yaşam Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 takvimi

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 takvimi

Yeni dönem ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına ne kadar kaldı? soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 takvimini yayınladı. İşte MEB takvimine göre okulların açılış tarihi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

2025-2026 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak? Okullar Eylül'ün kaçında açılacak? soruları Ağustos ayı ile birlikte araştırılıyor. Peki yeni dönem ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıflar, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları yapılacak. Öte yandan çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

ARA TATİL TARİHLERİ 2025 – 2026

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ TARİHLERİ 2025 - 2026

Yarıyıl Tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma (12 gün)

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Birinci Dönem Sonu: 16 Ocak 2026 Cuma

İkinci Dönem Sonu ve Yaz Tatili Başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma

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