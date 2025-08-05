Trabzon'da kocasının katlettiği Sinem'in ölümünde şoke eden detay: Boşanma dilekçesini aldıysa bu gece seni öldürür

Olay, 31 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'un evine gitti. Ali Eren Somun, evde tartışıp, arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti. Bacağından ve sırtından yaralanan Sinem Somun, hayatını kaybetti. Birinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak olay yerinden kaçarken, tabancayla yeniden ateş edip, görevli bekçi E.E.'yi de kasığından yaralayan Ali Eren Somun, polis ekipleri tarafından motosikletle kaçtığı Sinop'ta ormanlık arazide kurduğu kamp çadırında yakalandı. Tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kestiği tespit edilen Ali Eren Somun, tamamlanan gözaltı sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe 'kasten öldürme' ve 'nitelikli kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Staj yaptığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.