  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Eyüpsultan'da feci kaza: 2 kişi yaralanırken sürücü kaçtı!

Eyüpsultan'da feci kaza: 2 kişi yaralanırken sürücü kaçtı!

Eyüpsultan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobil bariyerlere çarparak şarampole devrilirken sürücü olay yerinden kaçtı.

AA

Giriş Tarihi:

Eyüpsultan’da feci kaza: 2 kişi yaralanırken sürücü kaçtı!

İstanbul Havalimanı Yolu'nda sürücüleri henüz belirlenemeyen 43 ADF 681 plakalı otomobil ile 34 UHY 61 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Eyüpsultan’da feci kaza: 2 kişi yaralanırken sürücü kaçtı!

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA