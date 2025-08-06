Eyüpsultan’da feci kaza: 2 kişi yaralanırken sürücü kaçtı!

İstanbul Havalimanı Yolu'nda sürücüleri henüz belirlenemeyen 43 ADF 681 plakalı otomobil ile 34 UHY 61 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yaralı arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.