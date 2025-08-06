Kağıthane’de korkunç gece! Eşini evde başından vurulmuş halde buldu; sinir krizi geçirdi

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş Arıkan'ın eşi Ülkü A., (47) pazar alışverişinden sonra yaşadığı daireye geldi. Ancak Ülkü A., kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Oğlu Abdullah A.'yı (26) arayan kadın içeride olduğunu sandı. Bunun üzerine Abdullah A., komşusu Ali Bilal M.'yi (20) arayarak yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeriye giren Ülkü A. eşi Durmuş Arıkan'ın yatak odasında hareketsiz şekilde yattığını gördü.

ÇİLİNGİRLE EVE GİREN EŞİ BULDU

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polise ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, başından tek kurşunla vurulan Arıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada Arıkan'ın Çağlayan'da dış cephe ve mantolama işi yaptığı, olay sırasında evde tek başına olduğu, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı, uyku problemlerinin bulunduğu bundan dolayı psikolojik ilaçlar kullandığı belirlendi. Arıkan'ın yanında bulunan silahın kendisine ait bulundurma ruhsatlı tabanca olduğu da tespit edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Diğer yandan Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Arıkan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Arıkan'ın ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Durmuş Arıkan'ın Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Derneği Sarıyer Şubesi Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Arıkan için Kağıthane'deki Cengiz Topel Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Arıkan'ın cenazesinin Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.