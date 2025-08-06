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Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu, teknesi parçalanmış bulundu

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için teknesiyle denize açılan Halit Yukay kayboldu. Yukay'ın teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu.

DHA

Giriş Tarihi:

Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu, teknesi parçalanmış bulundu

Yalova'dan Yunanistan'a gitmek için 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay (43), kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında tekneyi parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yutak için arama- kurtarma çalışması başlatılırken, iş insanının Yunanistan'a gitmek için hareket ettiği anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Yalova'da iş insanı Halit Yukay, Yunanistan'a gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Arama çalışmalarına başlayan ekipler tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde buldu. Yukay'a ulaşamayan ekipler, arama- kurtarma çalışması başlattı.

Ünlü iş insanı Halit Yukay denizde kayboldu, teknesi parçalanmış bulundu

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Halit Yukay'ın Yalova'dan Yunanistan'a hareket ettiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı.

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