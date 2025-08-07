  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. sosyal medyada yaptığı açıklamada, 188 şüphelinin yakalandığını, 102'sinin tutuklandığını aktardı.

31 ilde dolandırıcı şebekelerine operasyon: 102 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde son bir aydır devam eden operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 225 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 188 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 102'si tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin banka hesaplarında 107 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak, telefon çekilişi ve iş vaadiyle, sosyal medya üzerinden tanışma uygulamaları üzerinden buldukları müşterilere fahiş fiyat uygulayarak, vatandaşlarla samimiyet kurarak, sonrasında şantaj yaparak ve sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

