Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünün verileri, Türkiye'de son 55 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye genelinde önceki yıllarda 25 derece olan temmuz ayı ortalama sıcaklığı, Temmuz 2025'te 1,9 derecelik artışla 26,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bakanlık, iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyonun 66'sında rekor değerler ölçüldüğünü açıkladı. En yüksek sıcaklık, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki istasyonda kaydedildi. Önceki yıllarda temmuzda ölçülen en yüksek sıcaklık 49,1 derece olan Cizre'de geçen ay bu değer 49,4 dereceye yükseldi. Cizre'yi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi izledi.