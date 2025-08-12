Gümrük Muhafaza ekiplerinden ağır darbe! Bir haftada yaklaşık 1,4 ton uyuşturucu ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı gümrük kapılarında gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildiği belirtildi.

TOPLAM 1 TON 375 KİLOGRAM UYUŞTURUCU

Edirne Kapıkule'de 692 kilogram esrar, Hakkari Esendere'deki 2 operasyonda 31 kilogram ve 65 kilogram eroin, Mersin'de 587 kilogram esrar yakalandığı bildirilen açıklamada, böylece son bir haftada 1279 kilogram esrar, 96 kilogram eroin olmak üzere toplam 1 ton 375 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam etmektedir."