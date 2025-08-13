Emine Erdoğan’dan müsilajla mücadele paylaşımı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projelerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan destek verdi. Erdoğan projelere yönelik olarak yayımladığı mesajda, "Marmara'nın derinliklerinde sessiz birer nefes olan pina midyeleri sularımıza berraklık, deniz çayırları ise oksijen sağlıyor. ÇAYIR-İZ ve PİNA-İZ projeleriyle bu eşsiz canlıların korunmasının, müsilajla mücadelede güçlü adımlardan biri olacağına inanıyorum. Geleceğimiz için emek verenleri gönülden tebrik ediyorum. Marmaramızın yeniden canlılığın, bereketin ve maviliğin sembolü hâline gelmesini, denizlerimizin en temiz en güzel hâliyle yarınlara miras kalmasını diliyorum"

ifadelerini kullandı.