Görenin ağzı açık kalıyor! Dipsizgöl o hayvanın gözünün aynısı

YOSUNLAR DAHA DERİNE İNİLMESİNE İZİN VERMİYOR

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl, yüzeyini kaplayan yosunlarla adeta timsah gözünü andırıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edilen göl, son günlerde ziyaretçi akınına uğradı. Görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle dikkat çeken göl, havası ve eşsiz manzarası ile çöl sıcaklarının yaşandığı şu günlerde ziyaretçilerine keyifli bir dinlenme imkanı sunuyor. Göl derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunlar daha derine inilmesine izin vermiyor.