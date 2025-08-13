Sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye’nin gündemi olmuştu! Asker İbrahim Çetin’in anneannesi hayatını kaybetti

Sinop'un Boyabat ilçesinde paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan İbrahim Çetin için geçtiğimiz günlerde askere uğurlama töreni düzenlendi. Çetin, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım." ifadelerini kullandı.

'SADECE GARİBANLAR MI GİDER ASKERE'

Şıhlar köyünde davulculuk yapan İbrahim Çetin, vatani görev için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini, sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece Garibanlar Mı Gider Askere" notuyla paylaştı.

Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi ve arkadaşları tarafından askere uğurlama programı düzenlendi.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın'ın da katıldığı törende Çetin'in arkadaşları davul çalıp oyun oynadı. Programda ayrıca davetlilere yemek ikram edilmişti.

ACI HABERLE SARSILDI

Geçtiğimiz gün askeri birliğine teslim olan İbrahim Çetin acı bir haberle sarsıldı. Samimi fotoğraflarıyla herkesin yüreklerini ısıtan, geçtiğimiz gün askeri birliğine teslim olan İbrahim Çetin anneannesini kaybetti.

BABASI DA GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

Babası Metin Çetin'i yaklaşık bir yıl önce kaybeden Çetin askere gitmeden önce üzgün olduğunu da belirtip, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum." demişti.