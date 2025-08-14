Marmara’da müsilajla mücadele: Bu yıl 55 tesis kapatıldı; 822.5 milyon TL ceza kesildi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadelede Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, ileri biyolojik arıtmaya geçmeyi taahhüt eden ancak verilen süre içinde hayata geçirmeyen arıtma tesislerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Tekirdağ'daki denetimlerde ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen 2 tesisle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlık ekipleri ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 TL ceza uyguladı, 55 tesisin faaliyetini durdurdu.