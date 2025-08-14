  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Marmara'da müsilajla mücadele: Bu yıl 55 tesis kapatıldı; 822.5 milyon TL ceza kesildi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen arıtma tesislerini denetlemeye devam ediyor. Tekirdağ’da süreyi doldurmayan iki tesise toplam 6,7 milyon TL ceza kesilirken Ocak ayından bu yana Marmara Havzası’nda 822,5 milyon TL ceza uygulandı ve 55 tesisin faaliyeti durduruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadelede Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, ileri biyolojik arıtmaya geçmeyi taahhüt eden ancak verilen süre içinde hayata geçirmeyen arıtma tesislerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Tekirdağ'daki denetimlerde ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen 2 tesisle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

Bakanlık ekipleri ocak ayından bu yana Marmara Havzası'nda gerçekleştirilen denetimlerde 822 milyon 547 bin 811 TL ceza uyguladı, 55 tesisin faaliyetini durdurdu.

