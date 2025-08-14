  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Osmaniye'de yaralanan gönüllü orman işçisi Ali Tekere şehit oldu!

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde önceki yangın ihbarına giden arazözün devrildiği kazada, yaralanan gönüllü orman işçisi Ali Tekerek tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Hasanbeyli ilçesinde dün yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu yaralanan Ali Tekerek, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"BEN DE GELECEĞİM"

Şehit Ali Tekereke'in yangın ihbarına giden orman işçilerine "Bende geleceğim" diyerek gönüllü olarak arazöze bindiği öğrenildi. Ali Tekerek Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyünde toprağa verilecek.

Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde dün sabah saatlerinde yangın ihbarına giden arazözün devrilmesi sonucu Adem Nazım Demirel (20) şehit olmuş, araçta bulunan Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin, Ali Tekerek ve Ahmet Kürşat İren yaralanmıştı. Şehit olan Demirel'in cenazesi, Düziçi'nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verilmişti.

