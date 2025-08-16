Bifet’te yine bir domuz eti skandalı: Bütün yaptırımlar uygulanmalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda teröristlerine göz açtırmadı. Yapılan denetimler sonrası hileli ve sağlığı tehlikeye düşürecek içeriğe sahip olan gıda üreten markalar tek tek açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan denetimler sonucu açıklanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yine tanıdık bir marka var. Daha önce Bakanlık tarafından 31 Temmuz'da yapılan açıklamada salamında domuz eti tespit edilen Bifet, bugün yayınlanan listede de yer aldı. Bu kez sucuklarına domuz karıştırdıkları ortaya çıktı.

"BÜTÜN HUKUKİ YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Konuyla ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulunan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Mücahit Saraçlı taklit ve tağşiş yapan tüm firmalara, bütün hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğini, bu tarz vakaların önüne ancak bu şekilde geçilebileceğinin altını çizdi.

Saraçlı açıklamasında şunları söyledi: KAMU SUÇU İŞLENİYOR

İnsan sağlığına tamamen ters. Burada bir kamu suçu işleniyor. Aynı şirketin salam dediğimiz ürünlerinde domuz tespit edilmişti. Şimdi de sucuk olarak sundukları ürünlerde domuz ürünü tespit edildi.

Aynı şahsın, aynı şirket sahibinin farklı markalarla piyasaya sürdüğü ürünlerde maalesef domuz eti tespit edildi.

Bir çok cezalar, para cezasına çevrilerek ertelenmekte. Burada ertelemenin tamamen kaldırılması, hukuki olarak cezai şart olarak uygulanacak olan bütün yaptırımların uygulanması mutlak suretle şart.

AKILALMAZ HİLEYİ SABAH.COM.TR ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ürününde domuz eti tespit edilen Bifet'in sahibi İlko Köse ise tam bir gıda teröristi çıktı! Köse'nin akılalmaz hilesine, geçtiğimiz günlerde sabah.com.tr ulaşmıştı. Öyle ki Bifet'in sahibi İlko Köse'nin daha önce de farklı markalar üzerinden yine aynı skandalı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

BİR MARKASI DAHA VAR

Vatandaşa bilinçli olarak domuz eti yediren gıda teröristi İlko Köse'nin daha önce de 'Gurme' markasıyla yine aynı sahtekarlığı yaptığı, 2019'da yapılan denetimlerde ürünlerinde domuz etine rastlandığı anlaşıldı. Hatta Köse'nin 7tepe isimli bir markası daha bulunduğu ortaya çıktı.

HER FİRMASI 'DOMUZ ETİ' SKANDALINA KARIŞMIŞ

Bifet ve Gurme Gıda'nın sahibi olan İlko Köse'nin akılalmaz oyunu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerle yakalandı. Ürünlerinde domuz eti tespit edilen firmalar arasında yer alan Bifet Gıda, Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde üretim yaptığı ortaya çıktı.Ürünlerinde domuz eti çıkan Gurme Gıda adını 2020 yılında değiştirerek Bifet Gıda adını almıştı. Bifet gıdanın sahibi İlko Köse'nin 7tepe isimli bir markası daha bulunuyor. İlko Köse'nin yine 7tepe markası ile de domuz eti skandallarına karıştığı ifade ediliyor.