Diyanet İşleri Başkanlığı 2 astronom alacağını duyurdu

DİYANET İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 2 astronom alımı yapacak. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 18-29 Ağustos tarihleri arasında Diyanet'in internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Adayların 2024'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması şartı aranıyor. Ankara'da yapılacak sınavlara ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor.