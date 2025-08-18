İstanbul’da satırlı vahşet! Sokak ortasında genç kadının boğazını kestiler!

Tüyler ürperten vahşet dün akşam 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTNA ALINDI

Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan Ümit S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı.

Polis ekipleri aramaların ardından Ümit S. (33) ve arkadaşı Urinboy B.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınması için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.