Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Otobüs devrildi: 3 ölü

Tokat'tan Tekirdağ istikametine giden Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ilçesi Paşaköy Mahallesi mevkisinde Tokat'tan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre otobüsteki 35 yolcudan 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 20 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.