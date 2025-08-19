Antalya'da iş yerinde skandal üstüne skandal! Görüntüler inanılmaz..

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hamam böcekli yumurta ihbarı üzerine gittikleri denetimde, iş yerinin soğuk hava deposunda son kullanma tarihi geçmiş ve sağlıksız şartlarda saklanan 25 adet dana kellesi ile 46 paket tavuk eti tespit etti. İnsan sağlığını tehdit eden et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Kepez Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanı sıra, vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiren zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor.