Fatih'te müşteri gibi gelip kurşun yağdırdılar! Görüntüler ortaya çıktı!

Olay, saat 09.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Berber Şefik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Aksaray'dan aldığı 2 yolcuyla kafenin bulunduğu sokağa gelen taksi, bir süre sokakta tur attı. Ardından yüzünü maskeyle gizleyen şüphelilerden biri, kapalı olan kafeye silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler, taksi şoförünü alıkoyarak olay yerinden kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI! İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle taksiden inen 2 şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Olayın ardından taksi şoförü ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Polis ekipleri ise olay yerindeki çalışmalarının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheliyi yakaltmak için çalışma başlattı.