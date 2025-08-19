  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Konya'da mide bulandıran olay! 4 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Kamera kayıtları ortaya çıkardı!

Konya'da yaşayan 4 yaşındaki kız çocuğu, iddialara göre inşaat işçisi Ahmet Ö. tarafından cinsel istismara uğradı. 500 saatlik kamera kayıtları saniye saniye izlenirken şüphelinin, kız çocuğunu çatıya çıkardığı tespit edildi. Yakalanan sapığın suç kaydı kabarık çıktı!

Karatay ilçesinde oturan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi. Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı.

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö.'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi. Ahmet Ö., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Ahmet Ö.'nün işlemleri sürüyor.

