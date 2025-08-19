MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı! MSB sonuç sorgulama ekranı...

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
MSB 3097 sürekli işçi alımı kura sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. 14 Ağustos tarihinde düzenlenen kura çekiminin sonuçları açıklandı. Peki MSB işçi alımı kura sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte MSB sonuç sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) işçi alımları takip ediliyor. 3097 sürekli işçi alımına başvuruda bulunanlar kura sonuçlarının merak ediyor. 14 Ağustos tarihinde çekilen kura sonuçları MSB tarafından açıklandı. İşte detaylar...

MSB 3097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

MSB'den yapılan açıklamada 2025 yılı sürekli işçi alımı sonuçlarının açıklandığı paylaşıldı.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve doğrulama koduyla birlikte sonuçlara erişim sağlayabiliyor.

MSB 3097 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek

