Sahipsiz sokak köpekleri artık kabus olmayacak! Valilik duyurdu: Güvenlik için ivedilikle toplatılacak!

SOKAK HAYVANLARI TOPLANIP BAKIMEVLERİNE NAKLEDİLECEK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber; mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde; "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde; "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

İlgili Mevzuatların yürürlüğe girmesine müteakip Komisyon oluşturularak ilk toplantı 10.03.2025 tarihinde yapılarak düzenlenen ilk rapor Bakanlık Makamına sunulmuştur. Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar Bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır.