Yargıtay kararı verdi! O söz artık suç: “Kavun, karpuzları büyütmüşünüz”

Son dakika haberleri... Bir parkta, sanık N.M., bankta oturan 13 ve 14 yaşlarındaki kız çocuklarının yanına giderek "Erkek arkadaşınız var mı?" dedi.
Sanık, kendisinden rahatsız olan ve kalkıp gitmek isteyen kızların arkasından "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" dedi.
MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ
Yaşanan olay üzerine kız çocukları polise gidip şikayetçi oldu. Sanık N.M. hakkında cinsel taciz suçundan hazırlanan iddianame sonrasında yargılandı.
İlk derece mahkemesi, sanığın üzerine atılı cinsel taciz suçunu işlediğine dair dosya kapsamına uygun gerekçe göstermeksizin beraat kararı verdi.
CUMHURİYET SAVCISI İLE MAĞDUR KIZ İTİRAZ ETTİ
Mağdurlardan T. V.'nin avukatı ile Cumhuriyet Savcısı mahkemenin kararını Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, "Kavun, karpuzları büyütmüşsünüz" ifadelerinin cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat kararını oy birliğiyle bozdu.
Dosya yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilirken karar Yargıtay içtihatlarına girdi.