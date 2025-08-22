Göktaş: 81 ilde kardeşlik sofralarında buluşacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, programı kapsamında dün Muğla'daydı. İlk olarak Muğla Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Göktaş, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile protokol üyeleri de hazır bulundu. Basın toplantısı gerçekleştiren Göktaş, "81 ilimizde terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Bu kapsamda bu istişareler, bu sofralar bizler için çok çok kıymetli. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehit yakınlarımız ve gazilerimizle olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.