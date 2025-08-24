Halit Yukay’ın 19 günlük sır gibi kaybı çözüldü! Cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

NUMUNE SONUÇLARI ÇIKTI, BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Soruşturma devam ederken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme sonucunda Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

EN SON ONUNLA KONUŞMUŞ

Öte yandan, Halit Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan oyuncunun, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere İstanbul'da ifadesinin alındığı belirtildi. Tatlıtuğ'un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan 'yetkisizlik' kararıyla soruşturma dosyasının kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildiği de kaydedildi.

19'UNCU GÜNDE CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi.

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışması, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için, çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülmesi planlanıyor.

'BATUHAN A' GEMİSİNİN MÜRETTEBATINI ONLAR ÇIKARMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve enkazı kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan, 'Batuhan A' isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatının cenazeleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından, asansör sistemiyle deniz dibine inilerek çıkarılmıştı.