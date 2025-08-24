İç Mimarlık öğrencisi 22 yaşındaki Helin öldürüldü mü?

Amasya'dan İstanbul'a kazandığı üniversitede İç Mimarlık okumak için gelen Helin Uçar Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. Tek başına yaşıyordu. İddiaya göre önceki gün ailesi tüm aramalara rağmen Helin'e ulaşamadı.
Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansın bedeniyle karşılaştı.
Başarılı ve çevresi tarafından sevilen genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
"SESSİZ SAKİNDİ"
Komşuları Helin Uçar'ı "22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan" sözleriyle anlattı. Ölümün nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı, şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Helin Uçar'ın cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.
SIR ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR
Uçar'ın evinde ölü bulunduğu sırada vücudunda kesici delici alet izine rastlanmadığı kesin ölüm nedeni için rapor beklendiği öğrenildi.