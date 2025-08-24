Mersin'de uyuyakalan sürücü faciaya yol açtı: Ölü ve yaralılar var

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.