ANTALYA Kepez ilçesinde, Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıkan tartışma sonucu yanında çalışan Elif Kılıç ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat'a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat hayatını kaybetti. Otomobiliyle kaçan Kerim Üre'nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobilin içinde tabanca da ele geçirildi.

TARTIŞMALARI BÜYÜDÜ

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede, dehşet anlar kaydedildi. Pastaneye gelen Elif Kılıç, Hasan Fırat ile masada oturup sohbet etmeye başladı. İkili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında tarafların sesi yükselince iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Dakikalar içinde gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu. Durumları ağır olan Kılıç ve Fırat, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ardından yol kenarına park edilmiş bir arabada yapılan incelemede Kerim Üre'nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiği belirlendi.