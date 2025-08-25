  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika: ÖSYM duyurdu: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

Son dakika haberleri...Binlerce kişinin merakla beklediği YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden erişime açıldı. İşte YKS sorgulama ekranı...

Son dakika haberleri... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu ifade ederek, "Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

