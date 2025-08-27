Ankara'da 2. Minguzzi cinayetinde dehşete sokan ifadeler: "5-6 defa bıçağı soktum, ben ne yapacağım?” Ölüm tehditleri bitmiyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan cinayette, iddiaya göre 22 yaşındaki Hakan Çakır kız kardeşini taciz eden, Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile tartıştı. İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı. Hakan Çakır, hayatını kaybederken yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
ZANLILAR TUTUKLANDI
Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA PAYLAŞIM
Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.
ACILI BABA TEHDİT MESAJLARI ALDI
Ailenin acısı henüz tazeliğini korurken Hakan Çakır'ın babasının cep telefonuna korkunç ölüm tehdit mesajları gelmeye başladı. "Telefona gelen mesajda oğlunu öldürdük sıra sende oğlunun yanına gömeceğiz.
Kafanı kesip üzerine mazot döküp yakacağız, bedenini kimse bulamayacak nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek...!" ifadelerini yer verildi.
ÇAKIR'IN MEZARINA ZARAR VERİLECEĞİ PAYLAŞIMLARI YAPILDI
Bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişiler, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini paylaştı. Kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız.
Hakan Çakır'ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi." İfadelerini kullandı.
İFADELER KAN DONDURDU
Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirterek, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını" söyledi.
CİNAYETTE KULLANILAN BIÇAK KÖFTECİDEN ALINDI
Kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edildi.
Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkândan çıktığını söyledi.