Ankara'da 2. Minguzzi cinayetinde dehşete sokan ifadeler: "5-6 defa bıçağı soktum, ben ne yapacağım?” Ölüm tehditleri bitmiyor

ÇAKIR'IN MEZARINA ZARAR VERİLECEĞİ PAYLAŞIMLARI YAPILDI Bir mesajlaşma uygulamasındaki sohbet grubunda bulunan bazı kişiler, Hakan Çakır'ın mezarına zarar vereceklerini paylaştı. Kişilerden birinin yaptığı tüyler ürperten paylaşımında, "Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız.

Kafanı kesip üzerine mazot döküp yakacağız, bedenini kimse bulamayacak nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek...!" ifadelerini yer verildi.

İFADELER KAN DONDURDU



Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirterek, olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını" söyledi.