Düğün magandalığı bitmiyor! Rastgele sıkılan silah yine can aldı!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde düğünlerde atılan ve ölümlere neden olan kurşunlar bu kez damadı hedef aldı. Trabzon'un Çaykara ilçesinde geçtiğimiz hafta gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Olayın üzerinden geçen bir haftanın ardından bu kez yine bir düğünde bu kez Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kan aktı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar ilçe merkezinde dün gece bir düğün salonunda hayatlarını birleştiren Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca Turpçu köyündeki evlerine gitti. Düğün merasimi sonrası kutlamalar köyde de devam ederken, çift evlerine uğurlanmak üzereyken havaya ateş açmak için silaha sarılan damadın yengesi F.K. kazayla Ali Karaca'yı (23) göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, yenge F.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.