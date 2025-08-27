  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Her gün bir yenisi ekleniyor: Özel okulların fahiş fiyat tarifesinde bu sefer okuma kitapları var!

Özel okullar eğitim-öğretim döneminin başlamasına az bir zaman kala velileri zora sokacak tarifeler belirlemeye devam ediyor. Daha önce okul, servis, yemek ücretlerinde gündeme gelen özel okullar bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyarılarına aldırış etmeyerek okuma kitapları üzerinden yeni bir ‘ücret tarifesi’ belirledi! Set başına istedikleri fiyat velileri şoke etti!

Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmışken özel okullarda uygulanan fahiş fiyat tartışmaları gündeme geldi. Servis ücretleri henüz belirlenmemiş olmasına rağmen, özel okulların velilere yazılar göndererek fahiş ücret bildirmeleri tepki çekti. Kilometre başına biçilen servis ücretlerine kıyasla öğrencilerin taksiyle yolculuk yapmasının daha karlı olduğu belirlendi.

OKUMA KİTAPLARINDA FAHİŞ FİYATA SET OYUNU

Bazı özel okulların ders kitabı ücreti yasak olmasına rağmen, velilerden 100 bin liraya varan ücretler talep ettiği belirlendi. Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için belirlenen kitaplarda set oyunu ortaya çıktı. Bu duruma örnek olarak bir özel okul, alınması zorunlu tutulan bir okuma seti oluşturdu. Dışarıdaki satış fiyatı toplandığında 1541 lira eden bu kitapların, okul sitesinde set olarak satışı için ise 3 bin lira talep edildi.

Her gün bir yenisi ekleniyor: Özel okulların fahiş fiyat tarifesinde bu sefer okuma kitapları var!

'BİZİ MÜŞTERİ OLARAK GÖRÜYORLAR'

Bu duruma isyan eden bir veli, "Dışarıda 75-80 liraya satılan kitapları bize 150-200 liradan satıyorlar, onların belirlediği kitapları illa alacaksınız diyorlar. Bizi veli olarak değil müşteri olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.

Yemek, servis, ders kitabı ve kıyafet derken şimdi sıranın okuma kitaplarına gelmesi velileri isyan ettirmeye devam ediyor. Fahiş fiyat uygulamasına bir dur denilmesini istediklerini belirten veliler durumdan oldukça şikayetçi.

