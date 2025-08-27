Mardin’de katliam gibi kaza: Halk otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberi... Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile TIR, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Talas (65), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralılar Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29)'un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.