Tam 40 kilogram: Gören 'canavar gibi' diyor

Eskişehir’e Çıldır Gölü'nden gelen 40 kiloluk yayın balığı büyük ilgi topladı. Kilosu fazla olan balığı görenler, canavara benzetti.

İHA

Çıldır Gölü'nden getirildiği belirtilen dev balık, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğuyla dikkat çekti. Vatandaşlar hem büyüklüğüne hem de lezzetli olduğuna inanılan bu balığa yoğun ilgi gösterdi.

"VATANDAŞLAR 'CANAVAR GİBİ' DİYORLAR"

Balıkçı esnafı Selahattin Aslanbenzer, "Bu yayın balığı Kars Sarıkamış'tan geldi. Bu Çıldır Gölü'nün balığı. Lezzeti çok güzel olur, çünkü suları berraktır. Gördüğünüz balık 40 kilo. Kilosunu da 300 liradan satıyoruz. Vatandaşlar görünce seviyorlar, 'canavar gibi' diyorlar. Bunları isteyenlere dilim dilim ya da bütün olarak satıyoruz" dedi.

