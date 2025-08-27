Yenidoğan Çetesi davasında korkunç detaylar: Bebeklerin ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi'ye ağır darbe indirildi. Bebeklerin ölümüne neden olan ve haksız kazanç sağlayan 19'u tutuklu 57 sanık hakkında 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

BESLENME YETERSİZLİĞİ VE YANLIŞ TEDAVİ

Soruşturmada ortaya çıkan her detay, çetenin ihmalini ve vicdansızlığını gözler önüne serdi. Buna göre örgüt üyelerinin çalıştıkları özel hastanelere yönlendirilmesini sağlayarak, bebek hastaların bu hastanelerdeki yetersiz ve yanlış tedavi yöntemleri yüzünden kasıtlı olarak öldürdüğü iddia edildi. Çok sayıda bebeğin ise yanlış tedavi nedeniyle kalıcı hastalığa yakalandığı belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Eylül ayının ilk haftasında 6. Duruşmanın yapılması beklenirken ortaya çıkan Adli Tıp raporu kan donduran ihmali gözler önüne serdi. Öyle ki raporda çete üyelerinin bebekleri tedavi etmedikleri, bebeklerin yaşama şansını elinden aldığı gözlendi. Açıklanan Adli Tıp raporuna göre dosyaya giren 10 bebeğin yanlış tedavi ve beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiği belgelendi.

DURUŞMADA NE DİYECEKLER?

Bakırköy Adliyesi'ndeki Yenidoğan Çetesi soruşturması dosyasında yerini alan dosyanın davanın seyrini değiştirmesi beklenirken gözler suçlamaları kabul etmeyen doktor ve hemşirelerin haftaya yapılacak duruşmada ne söyleyeceklerindeydi.

10 BEBEĞİ GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRMÜŞLER

Yenidoğan Çetesi'nin anlaşmalı olduğu hastanelerde yaşamını yitiren 10 bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp raporuna girdi. CNN Türk'ün haberine göre işte bebeklerin ölüm nedenleri…

BEBEK SÜLEYMANOĞLU

Ölüm Sebebi: Hatalı tıbbi müdahale

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı, ölümüyle hatalı müdahale arasında illiyet bağı var.

BEBEK HELVACI

Ölüm Sebebi: Erken doğuma bağlı solunum yetmezliği

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı.

BEBEK KARAKOÇ

Ölüm Sebebi: Ağır beslenme yetersizliği ve kronik akciğer hasarına bağlı solunum yetmezliği

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı, tedaviler tıbben hatalı.

R.U.A BEBEK

Ölüm Sebebi: Akciğer enfeksiyonu

Tıbbi uygulamalar hatalı, ölümüyle hatalı tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı var.

BEBEK KAYA

Ölüm Sebebi: Erken doğuma bağlı komplikasyonlar

Ölümüyle hatalı tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı var.

BEBEK TOKLUOĞLU

Ölüm Sebebi: Doğum öncesi ve sonrası oksijensiz kalma

Hatalı tıbbi müdahale ile ölümü bağlantılı

BEBEK KARADUMAN

Ölüm Sebebi: Metabolik hastalık ve bağlı komplikasyonlar

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı

Ölümüyle hatalı müdahale arasında illiyet bağı var

BEBEK SERDAROVA

Ölüm Sebebi: Kalp Yetmezliği

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı

Hatalı tıbbi müdahale var

BEBEK ALKARİ

Ölüm Sebebi: Doğum öncesi ve sonrası oksijensiz kalma

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı

Tedavi uygulamaları hatalı

BEBEK OPARA

Ölüm Sebebi: Zatürre

Tıbbi kayıtlar gerçeğe aykırı

REKOR HAPİS TALEBİ: TAM 582 YIL

Soruşturma sırasında Yenidoğan Çetesi'nin liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığıve yöneticisinin İlker Gönen olduğu anlaşıldı. İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

