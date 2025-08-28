Adana'da mide ameliyatı güzellik uzmanının sonu oldu! Kan kustu ama önemsemediler...

Ölümün ardından acılı ağabey Barış Tumur (35) yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



"Kız kardeşim Irak'tan yengemin cenazesi için 45 gün önce geldi. Hastaneye gittiğinde kontrollerinde mide fıtığı çıktı. Kardeşim 130 bin TL ödeyerek ameliyatını oldu. Ameliyatını Bahri G. yaptı. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Kardeşim eve geldikten sonra her gün kan kustu. Hiçbir şey yiyemiyorum, nefesinin kesildiğini söyledi. Biz bunu doktora söylediğimiz zaman, doktor psikolojisinin bozuk olacağını söyledi. Psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şekilde cevap alamadık. En son salı günü sabah başka bir hastaneye götürdüm. Oradaki hemşireler de psikoloğa gitmesi lazım dedi. Gece saat 2'ye kadar hiçbir müdahale yapılmadı.