Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon TL istemişlerdi! Polise gittikleri için tehdit ettiler: Para gelmezse kanlı gömleğini göndeririz

O konuşmalardan birinde şüpheli şahıs Recep Ünal'a şunları söyledi: "Polisi aramayın demiştik. Aramışsınız. Fiyatı 12 Milyon TL'den 13 Milyon TL'ye çıkardık.

Her yanlışında 1 Milyon TL artıracağız. Şu anda bir ayağını kırdık. Eğer para gelmezse de kanlı gömleğini sana göndeririz"