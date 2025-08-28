Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon TL istemişlerdi! Polise gittikleri için tehdit ettiler: Para gelmezse kanlı gömleğini göndeririz

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz yıl aralık ayında filmlere konu olacak bir olay yaşandı.
Tahtakale Mahallesi'nde hurdacılık yapan Recep Ünal'ın dükkanına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan şüpheli şahıslar, 'kameralara bakacağız' bahanesiyle bir süre oyalandıktan sonra dükkanda bulunan Sinan Ünal'ı zorla araca bindirerek kaçırdı.
Şüpheliler bir süre sonra da babayı arayıp 12 Milyon TL fidye istedi ve fidyeyi vermediği takdirde oğlunu öldüreceklerini söylediler.
Yaşadıkları üzerine polis karakoluna başvuran baba Recep Ünal, şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.
"PARA GELMEZSE KANLI GÖMLEĞİNİ GÖNDERİRİZ"
Soruşturma kapsamında şüphelilerin baba Recep Ünal'ı ara ara arayarak taleplerde bulunduğu öğrenildi.
O konuşmalardan birinde şüpheli şahıs Recep Ünal'a şunları söyledi: "Polisi aramayın demiştik. Aramışsınız. Fiyatı 12 Milyon TL'den 13 Milyon TL'ye çıkardık.
Her yanlışında 1 Milyon TL artıracağız. Şu anda bir ayağını kırdık. Eğer para gelmezse de kanlı gömleğini sana göndeririz"
GÖZALTINA ALINDILAR
Şüpheliler olayın basın tarafından da duyurulmasının ardından paniğe kapılarak Sinan Ünal'ı Silivri'de yol kenarına atarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin Çerkezköy'e kaçtığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelier Fatih E., Sedat K., Sevilay S. ve Şahin Serdar Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
39 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede Fatih E., Sedat K. ve Sevilay S.'nin 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' ve 'mala zarar verme suçlarından' 9 yıl 4 aydan 39 yıla kadar hapsi istendi.
Şahin Serdar Ş.'nin de farklı suçlardan değişen oranlarda cezası istendi. İddianame Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.