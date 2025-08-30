15 bin sözleşmeli öğretmen alımında sonuçlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı çerçevesinde sözlü sınav sürecinin başladığı hatırlatıldı, sınavların, 23 Haziran'da başladığı ve 20 Ağustos'ta tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanının millî sporculara ayrıldığı, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 adayın sözlü sınava katılmaya hak kazandığı, bu adaylardan 30 bin 850'sinin sözlü sınavlara katıldığı ifade edildi. Sözlü sınavlarda adaylar ve görevlilerin isimleri gizli tutulduğu, sürecin ise kamera ile kayıt altına alındığı belirtilen açıklamada, soruların elektronik kura ile adaylar tarafından belirlendiği, detaylı puanlama anahtarları ile değerlendirme yapıldığı aktarıldı. Adaylar, Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden "Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi" sorgulama ekranına bireysel e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak sözlü sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.