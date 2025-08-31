6 yıl önce çöken binada 21 kişi ölmüştü! Gerçek ortaya çıktı: kaçak kat tespit edilmiş gereği yapılmamış

Kartal'da 6 Şubat 2019 günü büyük bir gürültüyle çöktü 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı. O çökmede 21 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Olayın ardından ihmaller tek tek gözler önüne serildi. Projede 7 kat olarak hesaplanan taşıyıcı sisteme kaçak olarak 2 kat ilave edildi. Her katın 41 metrekare büyütüldüğü belirlendi. İnşaatta kullanılan beton kalitesi de TSE standartlarına uygun değildi. Betonun içinde deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.

Önce binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş hakkında, sonrasında binanın ruhsatının alındığı 20 Ekim 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesi'nde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mıntıka mühendisleri ve şeflerinden oluşan 31 sanık hakkında daha dava açıldı.

İHMALLER GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

34 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen davaya olaydan yaklaşık 6 yıl sonra yeni bir bilirkişi raporu geldi. Raporda hem ihmaller hem de sanıkların kusur durumu gözler önüne serildi.

"MİDYE ÇIKMASI GEREĞİNİN YAPILMADIĞINI GÖSTERİR"

Raporda, binada kaçak katların bulunması, kolonlar arası mesafelerin artırılması, harçlardan çıkan midye kabukları gibi detayların binanın taşıma gücünü zayıflatan ve yapı güvenliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında olduğu anlatıldı. O dönemde deniz kumu kullanılmış olsa dahi tekniğe uygun elenip yıkanması gerektiği belirtilen raporda, "bir beton numunesinin içinden midye kabuğunun çıkmasının gerekli eleme ve yıkamanın yapılmadığını gösterir" denildi.