Haberler Yaşam Alacak verecek meselesi 80 yaşındaki adamı katil etti!

Tunceli'de yaşanan korkunç olayda devrettiği restorana silahlı saldırı düzenleyen Hasan Temur, işletmenin yeni sahibini vurarak öldürdü. 80 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken korkunç cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği öğrenildi.

Tunceli'de yaşayan ve merkez bölgesinde bir restoran işleten 80 yaşındaki Hasan Temur, işletmesini Hasan Çetin'e devretti. Bir süre sonra iki isim arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmalar yaşanmaya başladı.

Tartışmanın daha da büyümesi üzerine daha önce restoranın işletmeciliğini yapan Hasan Temur, yanında getirdiği tabancayla restoranın yeni sahibi Hasan Çetin'e ve muhasebeci Ali İhsan B.'ye ateş açtı.

Restoranda bulunan vatandaşlar ile polisin müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

YENİ SAHİBİ ÖLDÜ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Çetin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ali İhsan B. ise yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavisi süren muhasebeci Ali İhsan B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Hasan Temur gözaltına alındı.

Öte yandan restoranın eski işletmecisi Hasan Temur ile öldürdüğü Hasan Çetin'in akraba oldukları ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

