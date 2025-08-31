Boğaziçi Üniversitesi'nde kan donduran cinayet: 15 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı!

İddialara göre, olayın yaşandığı kafede o esnada bir düğün yapıldığı öğrenildi. Hilal Özdemir'in de yarı- zamanlı olarak düğünde garson olduğu aktarıldı. Katil zanlısı Ayberk Kurtuluş'un 24 adet suç kaydı mevcut olduğu, yine ilk edinilen bilgilere göre bir süredir arkadaşlık ettikleri, aralarında tartışma çıktığı, Ayberk'in önce genç kızın kafa kısmına ateş ederek vurduğu ve aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar ettiği ileri sürüldü.