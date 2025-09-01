İstanbul Valiliği yeni 'Motosiklet Genelgesi'ni duyurdu: Kesinlikle izin verilmeyecek!

f) Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda,

d) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde,

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61. maddesinde; "Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller taşıt yolu üzerinde;

Genelge kapsamında park yasağının olduğu yerler şöyle hatırlatıldı:

Genelgede, "Günümüzde motosiklet/motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla birlikte uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

h) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde,

i) İşaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında,

j) Kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde,

k) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde,

l) Park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında,

m) Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde,

n) Ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarda,

o) Engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde, Park etmek yasaktır." şeklinde düzenlenmiştir.