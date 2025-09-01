Karaman'da özel bakım merkezinde şiddet! Pişkin ifadeler pes dedirtirken görüntüler her şeyi ortaya çıkardı!

Ancak bir süre sonra görüntülü konuşmalarda kardeşinin korkulu bakışları ve "Beni tokatlıyorlar" sözleri üzerine kuşkuya kapıldı. Ardından telefonla bakım merkezine ulaşıp kardeşi ile görüşmek istediğinde "Uyuyor" yanıtı alması şüphelerini artırdı.

Karaman'daki özel bir merkezde yaşananlar emanet edilen hayatların nasıl zalimliklerle karşı karşıya kalabileceğini de gözler önüne serdi. İki çocuk annesi öğretmen Müşerref Cengiz, babasının vefatının ardından yüzde 88 engelli kardeşi Enes C.'ye bakmakta güçlük çekince onu Kasım 2024'te özel yatılı bir bakım merkezine yerleştirdi.

SKANDAL ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şikâyet üzerine bakım merkezinin kameraları incelendi. Görüntülerde, bakım merkezinin uzun salonunda, çok sayıda koltuğun bulunduğu alana ait güvenlik kamerası kayıtlarında bakıcılar ile özel gereksinimli bireyler bir arada görünüyor. Ancak bazı anlarda kişilerin sürüklenerek kamera açısından çıktığı, bir süre sonra tekrar geri geldiği dikkat çekiyor. Bu anlarda özel gereksinimli bireyin bakıcıdan kaçmaya çalıştığı, hareketlerinden çekindiği net biçimde görülüyor. Tokat anları da kameraya yansıyor. Bakıcı, yanına oturduğu kişinin omzuna elini koyuyor.

Rahatsız olan birey elini itmesine rağmen bakıcı elini tekrar koyuyor ve birkaç kez ensesine tokat atıyor. Rahatsızlığını belli eden kişi karşısındaki koltuğa geçtiğinde bakıcı yeniden yaklaşarak eli itilince bu kez tokat atacak şekilde elini kaldırıyor.